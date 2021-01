Deportes LMNeuquen Independiente Burruchaga pegó el portazo de Independiente: "No me respetaron"

El ex campeón del mundo dejó su cargo de mánager en Independiente. Tras su renuncia, aseguró que el club de Avellaneda "no tiene rumbo".







El ahora ex mánager de Independiente Jorge Burruchaga aseguró que el club de Avellaneda "no tiene rumbo", lamentó que la dirigencia no lo respetó en su cargo al tomar decisiones sin consultarlo, y dijo que ante esa situación a él le quedaban dos caminos, seguir igual o irse, y optó por el segundo.

"No me respetaron como mánager, no se me llamó a la reunión y no me preguntaron por la renovación del técnico", reveló, tras lo cual añadió: "Cuando me dicen que no vaya a una reunión donde debían elegir al entrenador, me pareció una falta de respeto".

Jorge Burruchaga manifestó además en diálogo con TyC Sports y en ESPN: "Lamentablemente, Independiente hoy no tiene rumbo. Los dirigentes no pueden estar todo el tiempo en el club y el fútbol te demanda estar siempre. Hay reuniones de comisión y conmigo que debían hacerse y no se hacían, no me gustó eso".