"Burzaco en Sudamérica no puede caminar"

“Burzaco mintió. Y fue muy grave. Lo que dijo de los derechos del 2026 y 2030 es una locura, si papá había muerto. Es una locura porque los derechos se dieron hasta el 2018 y el 2022”, señaló en diálogo con el programa Hablemos del Arse. “Burzaco mintió y sabíamos. Como el muerto no se puede defender... Duele, pero la Justicia me va a dar la razón. Mi padre está sobreseído de todo, lo que pasa es que la gente no sabe”, explicó Humbertito.

“Hay que entender a Burzaco. Allá le dicen ‘hablá y te quito un año’. ¿Vos pensás que a Estados Unidos le importa Grondona? No, no le importa. Si está sobreseído. Les importa que les chorearon el Mundial y les sacaron los derechos de TV”, enfatizó el entrenador.

En tono de amenaza

Luego habló de lo que puede ser el futuro de Burzaco, en un tono de broma que hasta sonó como amenaza: “Me parece que en Sudamérica no puede caminar. Se quedará en Nueva York, pero no debe poder volver acá. A alguno no le va a gustar que vuelva acá”, señaló.

Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, fue detenido en 2015 al estallar el FIFA-gate por el pago de sobornos en la venta de derechos de televisión y marketing de torneos de la Conmebol. Está en libertad bajo fianza en Nueva York, tras haber pasado 19 meses en prisión domiciliaria. El martes fue a declarar a la Corte de Brooklyn por su responsabilidad e hizo confesiones fuertes.

Fifa-gate

Leoz podrá ser extraditado a Estados Unidos

El ex presidente de la Conmebol con prisión domiciliaria en Paraguay, Nicolás Leoz, podrá ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por delitos como soborno y lavado de dinero por el denominado FIFA-gate. El pedido fue aprobado por el juez de Asunción Humberto Otazu, en una semana donde el testigo argentino Alejandro Burzaco implicó a numerosos personajes de la dirigencia del fútbol sudamericano en el cobro de sobornos.