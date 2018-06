Buscan aliados para la ordenanza "antiprotestas"

La propuesta es iniciativa del edil Francisco Sánchez (Cambiemos). Consiste en agregar un párrafo en el Código de Faltas para sancionar a cualquier gremio u organización que haga una manifestación o reunión de personas en la que se interrumpa el tránsito. Sólo se permiten excepciones si la marcha cuenta con autorización del Municipio.

El proyecto estuvo dos meses en debate y esta semana logró despacho. El jueves ingresó al recinto y debía votarse el 5 de julio, pero a último momento se pidió volver atrás. Sánchez explicó que no avanzaron más “porque no estaban los votos para aprobarlo”. Por ahora sólo cuentan con el acompañamiento de los siete ediles del oficialismo, y necesitan al menos nueve manos alzadas para sacar la ordenanza.

El Código de Faltas ya penaliza los actos en la vía pública que se hagan sin permiso o provoquen disturbios, pero no hay precisiones sobre la obstaculización del tránsito.

Los seis concejales del MPN, la bancada opositora de mayor peso, aún no llegaron a ponerse de acuerdo sobre las multas a las marchas. Juan Luis Ousset, integrante de esa fuerza, indicó: “En principio no acompañamos, en la comisión no firmamos el despacho, pero todavía no resolvimos una postura como bloque”.