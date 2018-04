Buscan a un joven neuquino que desapareció en San Juan

"Se había ido a vivir conmigo hace ocho meses a San Juan luego de estar acá con su padre, padecer TOC y una adicción a las drogas. Allá trabajó dos meses en un comercio y la última vez que supimos de él fue que asistió a la consulta con la psicóloga y la psiquiatra", sostuvo Virginia Roquier, madre del joven Cristian que viajó desde San Juan a esta ciudad en búsqueda de su hijo.

Sobre su paradero dijo que no saben nada. Que ese mismo martes radicaron la denuncia en una comisaría de San Juan y que lo único que supieron es que alguien con su DNI había viajado en esos días a la capital mendocina. "Pero no avanzó mucho la investigación porque dijeron que no habían podido chequear aún la totalidad de las 25 cámaras que tiene la terminal", agregó la madre.

Dijo que acá tiene familiar tanto por parte de su padre como de ella y que dado que tiene su grupo de amistades, supuso que podría haber regresado.

"Tuvo dos crisis, pero no había desaparecido. Había estado en casa antes, habíamos discutido, pero ahora estábamos muy bien. Nos avisaba lo que hacía. Es inesperado que se haya ido así. No tenemos ninguna información y no activó su celular", se lamentó la madre.

Indicó que en Neuquén supo residir en Villa Ceferino con su padre y que tiene familiares en diferentes sectores de la ciudad pero que no cuentan con novedades acerca de su paradero.

A partir de las 16 de mañana, los familiares realizarán una marcha en el monumento al general San Martín para dar a conocer su búsqueda a la comunidad.