Con esos datos, el personal salió a hacer una patrulla por el sector rural donde está emplazada la comisaría 46, en el barrio Los Álamos de Plottier. Por ahora, no se pudo dar con el joven fugado, que está alojado en la comisaría desde diciembre, junto a otros ocho internos. "Está en la capacidad máxima", dijo el comisario.

Según relató, tras comprobar la fuga, el personal alojó al resto de los detenidos en el comedor y comenzó a verificar las celdas. Allí descubrieron que había al menos dos ladrillos rotos en el lugar donde se alojaba Figueroa. "Rompió luminarias y al menos dos ladrillos que dan a un altillo, y desde ahí saltó al patio", explicó Méndez.

Por precaución, el calabozo quedó cerrado a la espera de que el personal de mantenimiento repare los ladrillos rotos y compruebe que no hay otros puntos que generen un peligro de fuga. El comisario agregó que no hubo otros inconvenientes con los internos y que el propio Figueroa no mostraba mal comportamiento ni había tenido enfrentamientos con los internos.

Por ahora, sólo se hicieron patrullajes por la zona para tratar de dar con el prófugo, mientras solicitan una autorización para entrevistar al resto de los detenidos y así obtener más datos. Como el joven es oriundo del barrio San Lorenzo de Neuquén capital, se trabaja en asociación con otras comisarías cercanas, para tratar de abarcar una mayor cobertura geográfica.

El prófugo estaba detenido desde diciembre tras ser atrapado infraganti en un intento de robo. Ahora, se solicitó la intervención del grupo de recaptura, y se trabaja junto al personal de las comisarías 16 y 18 para tratar de dar con él. Desde la Policía de Neuquén solicitan información de todas las personas que circulan por el lugar, para que aporten datos que puedan ayudar a dar con su paradero. Para eso, aconsejan llamar a la comisaría más cercana o al 101.



"Tratamos de establecer si tenía alguna ayuda interna, recorrimos toda la zona de chacras con perros pero no sabemos si había algún auto a dos o tres cuadras esperándolo", dijo Méndez y agregó que todavía están trabajando en la investigación. Tras la fuga, no registraron otros incidentes, mientras continúan la búsqueda para recapturarlo.