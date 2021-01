CABA: polémica por el anuncio del regreso de las clases presenciales

“Hoy no existe el riesgo cero, pero la prioridad debe ser la educación. Hay países que tienen to- que de queda a las 18, no podés salir a la calle a esa hora, pero tienen clases”. “Hoy no existe el riesgo cero, pero la prioridad debe ser la educación. Hay países que tienen to- que de queda a las 18, no podés salir a la calle a esa hora, pero tienen clases”.

“Están delegando de forma inconsulta la responsabilidad a los directores de las escuelas. Son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar”, sostuvo el secretario adjunto Jorge Adaro. “Es una locura”, insistió Adaro.

“Es una política criminal para los pibes y para todos los que intervenimos en la escuela pública”, expuso, y concluyó: “Nos reuniremos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir qué haremos. No descartamos medidas de fuerza”.