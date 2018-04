Caballero: "No me gustaría quedarme fuera del Mundial"

Inglaterra. Para Wilfredo Caballero, Rusia significa su última chance de jugar una Copa Mundial. Cree que lo mereció en Brasil y lo merece actualmente, pero todavía no se siente parte del 23 definitivo. Ayer desde Inglaterra le puso los puntos al técnico de la Selección argentina. “Yo prefiero que me llame Sampaoli y si me tiene que decir las cosas malas que me las diga, cara a cara”, aclaró.