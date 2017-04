Entre tu etapa solista y la de Caballeros hay un amplio repertorio. ¿Cómo definís la elección de canciones y qué hacés con aquellas que no tenés ganas de tocar pero que tienen que estar?

Elijo las canciones que supongo más representativas de todas las épocas y con las que aún me llevo bien. Las canciones viejas son como las remeras que hace mucho uno no usa, algunas todavía podés ponértelas y otras es mejor que no.

A los 25 años grabaste tu primer disco con Caballeros. Hoy, a los 48, ¿cómo vas transitando el paso del tiempo junto a la música?

El tiempo pasa pero el oficio es el mismo: componer historias, birome, guitarra y copa de vino en mano. La idea es que esas canciones que suelen parecerse estén cada vez mejor vestidas.

Si bien disfrutás de tu etapa solista, ¿existe la posibilidad o la idea de armar una nueva banda?

No volvería a armar una banda bajo ninguna circunstancia: ser solista me permite ser amo y señor de mis caprichos. A mi edad, es la situación ideal.

Alguna vez dijiste que dentro de unos cuantos años no te imaginás en el escenario sino componiendo. ¿Eso sigue firme?

Si me pienso de acá a diez años, me imagino mucho más escribiendo en una hamaca paraguaya que saliendo de gira, pero el destino suele burlarse de nuestros planes. Quién sabe...

¿Sigue en tu cabeza realizar un concierto desde tu casa vía streaming?

Me encantaría hacer ese tipo de conciertos. Cada vez estoy más “puertas adentro”. Cantar desde mi sillón favorito es lo que le pido a los Reyes Magos todos los años.

Muchos artistas difunden su música mediante redes sociales. ¿Cómo es tu relación con ellas?

Las redes sociales son medios de difusión y comunicación que uno debe usar sin tomárselas demasiado en serio. No mucho más que eso. Permiten que el vínculo entre uno y la gente interesada en lo que uno hace sea directo y sin escalas.

La famosa “grieta” hizo que se produzca una militancia y hasta enfrentamientos entre artistas. ¿Cuál es tu sensación sobre lo que está sucediendo?

Me tiene harto el tema. No tengo mucho más para decir al respecto.

“Avanti morocha” es una canción del 98 que no tuvo una resignificación política. ¿Te gustó que suceda eso o lo lamentaste?

Ni lo uno ni lo otro. Sucedió y yo fui espectador privilegiado del asunto. Las canciones populares son burbujas en el viento, uno no las lleva ni las trae.

Tenés proyectado sacar un libro, ¿de qué se trata?

Son relatos cortos inspirados en las giras. Una especie de bitácora emocional de mi oficio. Veremos si tengo la disciplina y el coraje de terminarlo; estoy en la mitad del asunto.

¿Dónde ubicarías el nombre de Iván Noble en la música?

¿Mi nombre? ¿Dónde lo ubicaría? No tengo la más perra idea. No me preocupa en qué estante del kiosko estoy. Hago canciones y ya. No corro carreras de caballos.

Benito Noble

Cuestión de sangre

Hace poco se viralizó un grabación de su hijo Benito -fruto de su relación con Julieta Ortega- tocando la batería junto a Juanse, su abuelo Palito, David Lebón y su padre. Al consultarle cómo se perfila en el mundo de la música, Noble explicó: “Mi hijo tiene mucha facilidad para la batería, pero últimamente gusta de DJ y música que yo no logro disfrutar del todo, aunque de a poco algo de lo que escucha me interesa: 21 Pilots, The Weeknd”.

