Cada vez más cerca de ser un país libre de malaria

En Argentina no hay casos autóctonos de malaria desde 2010. Sin embargo, para poder ser considerado un país libre de malaria, debe fortalecer la capacitación y certificación de profesionales, proceso que ya comenzó en la sede del ANLIS Malbrán. “Este es un proceso largo que se inició en 2013, tras haber estado varios años sin casos autóctonos. En la segunda mitad del año pasado se empezó a intensificar el proceso para que Argentina pudiera tener la certificación. Es un proceso sumamente complejo, porque involucra no sólo al ministerio nacional sino también a todas las provincias y niveles de servicios de salud, lo que no es sencillo teniendo en cuenta la complejidad de nuestro país”, explicó Patricia Angeleri, de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de la Secretaría de Salud.