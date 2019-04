Cae pareja que abusó de su hija durante 10 años

San luis. Un hombre fue procesado por “abuso sexual agravado” y su esposa como “partícipe necesaria”, por el sometimiento sexual en el que sostuvieron a la hija biológica de la mujer durante 10 años, desde que la víctima era una niña de 6. Sin embargo, a pesar de no ser hija de sangre del hombre, para la Justicia lo es legalmente dado que la joven, que ahora tiene 20, lleva el apellido de su padrastro, razón por la cual no se dieron a conocer los nombres de los dos acusados.