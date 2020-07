Caen dos "viudas negras" en una fiesta clandestina

Según las fuentes, algunos de los asistentes a la fiesta intentaron fugarse por los techos y por viviendas aledañas, y entre ellas se detuvo a las dos mujeres identificadas en otros expedientes como presuntas “viudas negras”. Una de ellas fue identificada como Sabrina Cynthia Novillo (36), quien, según su prontuario, además de sus dos nombres suele usar los alias de “Mica, Pamela y Lorena”.

Novillo poseía un pedido de captura activo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62 por una serie de cinco robos ocurridos entre 2018 y 2020, el último de ellos, el 25 de mayo pasado en la casa de un empresario que vive en el barrio porteño de Recoleta y a quien le sustrajeron 70.000 dólares en efectivo, relojes y celulares.

El 1 de julio, la titular de ese juzgado, Patricia Guichandut, le denegó un pedido de exención de prisión que había pedido Novillo a través de un abogado. Novillo está imputada en esa causa por “robo reiterado en calidad de coautora” respecto de cinco hechos sucedidos el 2 y 3 de mayo de 2018; el 27 y 28 de junio de 2018; el 19 de octubre de 2019; el 15 de marzo de 2020 y el 25 de mayo de 2020. Si bien fuentes policiales indican que en su prontuario figuraba una captura en una causa por secuestro extorsivo de 2015 que tramita en el Juzgado Federal 1, los voceros judiciales no lo confirmaron.

La otra chica que intentó huir y también fue aprehendida es una adolescente de 17 años -su identidad se mantiene en reserva-, quien según fuentes policiales usa el alias “Maru” y es investigada por el robo al empresario de Recoleta. Ambas intentaron escapar junto a un joven de 29 años, quien también quedó aprehendido. En el caso intervino el fiscal Ariel Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Quilmes, quien por la fuga a través de las casas vecinas, a los tres los dejó imputados por “violación de domicilio”. Como se trata de un delito excarcelable, el fiscal dispuso la libertad del hombre y de la adolescente, pero “Mica” quedó detenida por los pedidos de captura que tenía activos.

Los agentes municipales además le labraron un acta de infracción al propietario del domicilio donde se hacía la fiesta.

El relato de una de sus víctimas

El empresario de Recoleta, identificado como el señor G, dio detalles del robo que sufrió. “Del día que me drogaron no me acuerdo de nada, los médicos del Otamendi me dijeron que con esa cantidad de droga si hubiese sido un paciente cardíaco estaría muerto. Estuve 12 horas completamente desubicado en tiempo y espacio. Lo último que recuerdo es que estaba tomando champagne. Cuando ellas llegan a mi casa fueron muy respetuosas. Acá más que seducirme trataban de producir una confianza, no eran chicas provocativas, vinieron con su jean y un gorro”.