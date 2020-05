"No le escapamos al debate", sostuvo Cafiero en relación a los motivos de la protesta., antes de destacar que desde el gobierno "se generaron muchas herramientas para sostener el empleo, el comercio y las pymes" ante al impacto económico de la pandemia y el aislamiento dispuesto para mitigar su propagación.

"Yo fui comerciante y entiendo la situación cuando no se factura dos o tres meses. Conozco de eso, pero tenemos que cuidarnos", insistió el jefe de ministros.

"¿Qué es más problemático: eso o tener un familiar enfermo o uno mismo estar internado y tener que acceder a un respirador?", se preguntó el funcionario.

"Vamos a atender todos los reclamos, pero no nos van a hacer cambiar el rumbo. Estamos convencidos de que lo que estamos haciendo. Cuidar la vida es un acto de amor, vamos a seguir ahí", remarcó.

Con consignas como “dictadura”, “Alberto tiene miedo”, “Basta de autoritarismos”, "La pandemia es falsa", "No al nuevo orden mundial" y "No a las vacunas", unos 200 manifestantes salieron a protestar contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio, sin respetar la distancia recomendada entre personas. Algunos no usaron tapaboca.

