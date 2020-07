Cafiero estalló contra un abogado macrista que expuso a sus hijos

Al ver el tuit, Cafiero no dudó en responderle: “Eso es violar la intimidad de mis hijos, idiota”, manifestó.

tuit polemico cafiero hijos.jpg

Por el mismo tema, este lunes 6 de julio, Cafiero protagonizó un acalorado debate con Diego Leuco, luego de que el periodista le pidiera explicaciones al jefe de Gabinete sobre la fortuna de Fabián Gutiérrez y la presencia de la sobrina de la vicepresidenta como fiscal causa. El funcionario sostuvo que la muerte del exsecretario de Fernández de Kirchner no tiene una "una connotación política" y que "todo indicaría que es un homicidio de características privadas", por lo que no es necesario el apartamiento de la fiscal.

“El dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis que más firme está en la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la historia argentina", postuló Leuco, ante lo cual Cafiero preguntó si aquello figuraba en el expediente o “es parte de un título periodístico de un programa de ayer” en referencia al programa de Jorge Lanata, quien calificó el robo a Gutiérrez como “la búsqueda del tesoro K”.

Embed

“Vos estás poniendo como hipótesis el título de un programa periodístico de ayer. Que la plata que se buscaba era la de los K. Eso es mentira, eso no se sabe. No leí la causa así como tampoco la leíste vos evidentemente. La causa no es pública, no podrías haberla leído”, concluyó el jefe de Gabinete. Leuco, entonces, consideró que había sido mal interpretado.