Calienta la pantalla

“Como esos ídolos a los que se ama ciegamente por las pasiones que desatan, Rodrigo se enfrenta con todas sus contradicciones a medida que avanza con su personalidad y seducción haciendo bailar, cantar y vibrar a todo un país al ritmo de su música”, dice la sinopsis de la película, que se filmó entre mayo y junio de este año.

Con con 13 discos editados, Rodrigo estaba en su pico de fama, con hits inolvidables como “Soy cordobés”, “Ocho cuarenta”, “Amor clasificado” y “Por lo que yo te quiero”, entre otros.

Romero, cordobés y actor de 28 años, ya sorprendió desde más pequeño por su parecido con el Potro.Florencia Peña, quien interpretará a Beatriz Olave en la ficción, madre de Bueno, aseguró que cuando lo conoció no pudo evitar sorprenderse. “Cuando lo conocí todo era top secret, entré a la sala donde estaba y me impactó, no solamente su parecido, sino su carisma, tiene el mismo brillo en los ojos que tenía Rodrigo y canta increíble”, dijo la actriz.

En el elenco, además de Peña, se encuentran Jimena Barón, que será Marixa Balli, una de las parejas del cantante fallecido en un accidente en junio de 2000. Fernán Mirás, Daniel Aráoz y Malena Sánchez son otras de las figuras que serán parte de la película que promete ser un éxito.

2000 fue el año en que Rodrigo Bueno perdió la vida en un accidente de autos.