Calientan la pantalla

Si bien Marcelo Tinelli la anunció en la pista como una futura participante del certamen, Ángel de Brito mostró a quien sería la nueva cara en Los ángeles de la mañana. ¿De quién se trata? De Julieta Puente, quien ya es denominada como la nueva Sol Pérez, actual participante del certamen y también conocida por sus tremendas curvas, además de ser la chica del clima de TyC Sports.

“Estoy viendo detrás de cámara a Julieta Puente, participante del ‘Bailando’ para 2018”, dijo ayer De Brito en su programa. Luego agregó: “La nueva Sol Pérez”, mientras un primer plano mostró a la redactora y cronista de El Trece TV.

¡Sorpresa!

Desde hace años son muchos los descubrimientos de personajes que el conductor hizo en Showmatch. El ejemplo más claro es el de Peter Alfonso: de productor del programa pasó a ser una de las figuras de la pista. Hoy el ex campeón del “Bailando” se transformó en actor de cine, tevé y teatro.

Pensando en nuevos personajes para la mueva edición del certamen, Marcelo ya le echó el ojo a Tina Wlasiuk, o Tini Siuk como se presenta en su cuenta de Instagram. La rubia tiene una figura espectacular, aunque para sorpresa de todos ¡es parte de la seguridad del estudio Showmatch!

Tini es fanática del crossfit, trabaja como personal trainer, adora mostrar los duros ejercicios que hace para mantenerse en forma y no teme mostrar sus resultados. “¿Usted no baila?”, le preguntó Tinelli en el envío del martes, después de ver sus fotos hot en las redes. “Me hernio si bailo”, afirmó con humor Tini. “No sé si no nace un personaje ahí”, sentenció el conductor dejando la puerta abierta para lo que se viene en 2018.

Cabe señalar que la producción ya agendó en su lista de posibles participantes a Eva Bargiela, ex de Facundo Moyano.

Notera

Mano a mano

La licenciada en Comunicación ha tenido la oportunidad de entrevistar a Tinelli, además de otros personajes del espectáculo.

“Sí, señores, es igual de simpático y genio que en la pantalla”, escribió la entrerriana en Twitter junto a una foto de la nota que le hizo al Cabezón en junio pasado.

Luego de renunciar, Agustín Casanova hizo su descargo

Buenos Aires

El cantante de Márama rompió el silencio y se refirió a su sorpresiva renuncia al “Bailando”.

Agustín Casanova, quien bailaba en el reality junto a Flor Vigna, indicó que no está contento y que por un bien personal decidió abandonar. “Llegaba a los ensayos mal y no merecen cargarse de mis malas energías”, reveló el cantante.

Por otro lado, el también novio de una de las bailarinas del staff de Showmatch agregó que Tinelli “entendió” la decisión aunque quería que se quedara hasta el final.

“Mucha gente por ahí no entiende y creen que por estar en un certamen tan lindo todo es muy color de rosa y que nuestra vida es espectacular, pero hay unas cosas más profundas que terminan perjudicando mi mente, mi parte psicológica”, explicó Agustín.