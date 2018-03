La hija mayor de Diego y Claudia Villafañe se casará por iglesia el próximo sábado, y entre los invitados figura Ricardo Darín. El actor en un momento fue muy amigo tanto de Diego como de Claudia. El tema es que ahora quedó involucrado en la disputa judicial por los departamentos que, según el ex futbolista, Villafañe tiene en Miami, y Darín sería testigo por parte de la madre de Dalma. Justamente, el entrenador que reside en Dubai está enfurecido con el actor de Relatos salvajes, que tiene mucha afinidad con sus hijas.

Darín sería testigo de parte de Claudia en el conflicto judicial que tiene con Maradona por los departamentos de Miami.

Hace unos meses la ex de Maradona viajó a Madrid donde coincidió con el estreno de Escenas de la vida conyugal y aprovechó para ver a Ricardo e ir al estreno de la obra. Ese momento quedó registrado con una foto que luego posteó Claudia en su cuenta de Instagram. “Hermanito del alma’’, fueron las palabras que utilizó la rubia para acompañar la imagen.

Diego también está furioso porque sus hermanas no fueron invitadas.

Más exigencias

Es sabido que Rocío Oliva, pareja del ex capitán del seleccionado nacional de fútbol, no está invitada. Sin embargo, el papá de Dalma habría puesto más condiciones para asistir a la boda. “Por lo que tengo entendido y estuve chequeando, fueron participados algunos tíos y tías de Dalma, hermanos de Diego. Algunos van a ir y otros no. Pero ojo, tuvieron que invitar a algunos de ellos porque si no Diego Maradona no venía”, informó Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana.