Callejón Gate: la novia de Iván Noble rompió el silencio

Si bien la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares aclaró que la relación “va y viene”, los tortolitos decidieron hablar y desmentir toda la información. Fue en LAM (América) que Martina le escribió a Estefi Berardi y le pidió un favor. “Me dice (sobre Ricardo Diotto) 'nunca lo vi en mi vida, no lo conozco, yo no soy del medio, por qué (Karina Iavícoli) me nombra a mí'”, contó la panelista del programa de Ángel de Brito.

Al mismo tiempo, la mujer aseguró que solo conoce a Callejón de la tele, pero no a su marido. "De repente estoy en una reunión del trabajo y me empiezan a llegar mensajes, llamadas, de que una mina en la tele, una periodista que no sé el nombre, dice que yo me escribo el ex de Fernanda Callejón que no solo no me escribo, sino que nunca escuché su nombre en la vida", aseguró la joven en un audio de voz que le envió a la angelita.

Y siguió diciendo: "Apenas conozco a Fernanda Callejón. Lo tengo a Iván acá, cagándose de risa. Hace seis años que estamos juntos, yo laburo en una empresa, no me interesa todo este mundo".

Fue también Iván quien aclaró el panorama: "Me estoy riendo y ella se angustia porque no es de este medio ni le interesa. Yo me cago de risa... Lo buscamos en Instagram para ver quién era y me parece que tampoco es su tipo. A lo mejor si era (Rodrigo) De Paul capaz que sí", completó el reconocido cantante, desdramatizando el rumor.