"En ese momento sentía el daño en carne propia, ahora sé que se lo hacen solo a una imagen, no a mí, y en la medida que dañan mi imagen, se dañan ellos como personas, delante de sus hijos, amigos, de la sociedad. Y eso es mucho más grave", continúa su relato la actriz. Y cierra: "Cuando la televisión muestra la imposibilidad de respetar nuestro género, ese tipo de informes ya no deja espacio para la comedia; solo expresa la decadencia de un grupo de personas que no comprende que, si en el pasado podía pasar, ya no se puede tratar así a las mujeres".

Durante los poco más de cinco minutos que dura el video que lleva el graph "¿Esta piba a qué se dedica?", la producción muestra con su humor característico una entrevista que la también DJ había concedido a Duro de Domar, en la que hablaba de su romance con Polito Pieres, las diferencias entre vegetarianismo, veganismo y amor por los animales, entre otros temas. Y varias veces acuñaba su frase "brillantina para mí".

Beto Casella habló con Teleshow y pese a que contó que no había leído el libro de la actriz, señaló: "Si no entendió el humor de los informes que hicimos, previos a su denuncia pública contra Darthés, es problema de ella… Sus apariciones públicas previas a esa denuncia eran muy graciosas".

El conductor de Bendita recordó además que cada vez que la entrevistaban, Calu "decía que todo le resbalaba usando la frase 'brillantina para mí'". Eso antes de 2017, cuando finalmente contó en La Once Diez que el actor de la tira que protagonizaba en Telefe se había excedido con ella en las grabaciones de las escenas íntimas.

"Nadie se quejó por el humor que usamos en los informes que hacemos en Bendita. Se nota que Rivero tiene un humor muy especial. De todas maneras, todo nuestro equipo lamenta mucho lo que le pasó, y por supuesto que después de su denuncia, solamente apareció en el programa en el contexto de su mala experiencia con Darthés. Y le manifestamos nuestro apoyo", aclaró.

