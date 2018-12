Según relató el abogado de Rivero, sí llegaron representantes legales del cantante, aunque no especificó de quiénes se trataba.

En la puerta de los tribunales, tras el plantó de Darthés, Calu le habló a la prensa y dejó sus sensaciones.

"Lo único que quiero es que la bronca que siento en este momento no me domine. Vine acá a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Darthés y ahora sentir que estoy acá y la otra parte no, me genera mucha indignación", comenzó su relato la artista en medio de un caos de periodistas que se agolpaban para captar su testimonio.

"Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes y siento que es un día en el que la mujer por fin ganó. Y me parece increíble. Me siento muy poderosa. Me siento a salvo. Me siento escuchada. Me siento protegida. Lo único que quiero ahora es que empiecen a ver hechos", arengó emocionada Rivero.

Y concluyó: "Basta de las mujeres tener que exponernos con relatos crudos, basta, porque duele, porque no aguantamos más. Y yo estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de este país. Estamos muy fuertes".

