Una nueva piel Un relato que dejé ir Un cambio de actitud que me enriquece pero no define Mi nueva actitud de vida esta motivada por los valores de ser. Es ser honesta conmigo misma y con los demás Es amor propio Yo ahora escojo y decido todo. ............................................................................................... “Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios”. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo. ...................................................................................... “Who wants eternity looks at the sky, who wants the moment looks at the clouds and listens to the silences”. This change of attitude is my new treasure, silence my favorite toy and the refuge where my thoughts and I meet. How valuable it is to make decisions for yourself. How valuable is self-love. I’m living a new skin, a change of attitude that enriches me but does not define. #callmedignity by me . Thanks @jehnnafoster for making this change even more special .