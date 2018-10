Cambiemos y el MPN dan luz verde a las jubilaciones

Con este acuerdo, el intendente Horacio Quiroga saldará una discusión que llevó meses y provocó varios escándalos dentro y fuera del Deliberante. El último fue hace dos semanas, cuando intentaron votar la ordenanza y terminaron levantando la sesión en un clima de gritos y forcejeos.

Mañana, los concejales decidirán entre tres despachos de un mismo proyecto. Cambiemos modificó el suyo para sumar al sector azul del MPN, integrado por Alejandro Nicola, Vanina Merlo y María Eugenia Ferraresso. Así, espera obtener 10 votos sobre 18 bancas.

Francisco Sánchez, de Cambiemos, explicó que el nuevo texto mantiene el incremento gradual de los aportes al 17% y de las contribuciones al 19%, además de conservar la llamada cláusula Rosario, que copia una ordenanza santafesina y establece que, con cada aumento salarial, el monto del primer mes va a la caja jubilatoria.

Señaló que, como concesión a los azules, quitaron la cláusula que eliminaba la posibilidad de jubilarse con 30 años de aportes. “Con eso afuera, la caja va a seguir con un déficit sólo que menor y el año que viene tendremos que encontrar otra solución. Lo veremos más adelante”, aclaró.

Nicola confirmó el respaldo y remarcó: “Se buscó una opción que no les quite a los trabajadores los derechos adquiridos y a su vez pueda darle sustentabilidad a la caja”.

Para Juan Ousset, del sector emepenista que no acordó, “el problema es que no incluyan a los trabajadores y les carguen a ellos un déficit que provocó el intendente”. Agregó: “Si no se sientan con el gremio y esto es sólo entre Cambiemos y parte del MPN, es una pena porque estaban cerca de acordar”.

Francisco Baggio, del Frente Neuquino, coincidió en que la ordenanza saldrá con la pata floja “de que no participe el gremio, que tenía propuestas para llegar al mismo resultado sin tocar los aportes de los trabajadores”.

120 millones de pesos de déficit tiene el IMPS.

Hoy, los aportes y contribuciones por los empleados activos no alcanzan para cubrir a los 1200 jubilados del Instituto Municipal de Previsión Social. Por eso impulsan una reforma.

Se movilizarán durante la sesión

El gremio de los municipales convocó a una concentración para mañana, en el Concejo Deliberante, una hora antes de que se realice la sesión especial.

Irán a repudiar el proyecto de Cambiemos y parte del MPN, que se votará sin el acuerdo de los trabajadores municipales. En la votación fallida de fines de septiembre, el edificio estuvo vallado y no dejaron ingresar a los manifestantes.

