Camila de Gran Hermano se hizo un retoque en la cara y así quedó

El jueves, la ex participante de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio, estuvo en La noche de los ex, que conduce Robertito Funes en Telefe. La joven de Ituzaingó sorprendió con su renovada apariencia. "¿Qué te dejó Gran Hermano?", le preguntó el periodista. "Aprendí un montón. En toda mi familia me dicen que cambié. Estoy más madura", precisó la rubia.