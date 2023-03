Fabián, el sobrino de Romina Uhrig, estalló tras un gesto de la ex GH

Cuando Fabián Herrera, sobrino y ahijado de Romina, entró al reality en la semana de los familiares, la reacción de la exdiputada no fue la esperada. Es que su cara cambió repentinamente cuando lo vio a él y no a sus hijas (que posteriormente ingresaron). Y eso no es todo. Herrera una vez afuera (fue el primer familiar eliminado) se ocupó de cuidar y proteger la imagen de su tía.

Sin embargo, al parecer un gesto de Uhrig molestó al joven que se ocupó de ahora atacarla sin piedad en sus redes sociales. Todo indica que el hombre no fue invitado al cumpleaños que le hizo Romina a una de sus hijas y fue ese el detonante de su publicación en Instagram: “A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia...”, escribió Fabián enojadísimo con su tía.

El duro mensaje de fabián contra su tía Romina de GH.jpg

La final de Gran Hermano

Este lunes 27 a partir de las 22.30 será la final de Gran Hermano. El programa que tuvo récord de audiencia durante los cinco meses de puesta al aire llega a su fin con tres finalistas: Marcos, Nacho y Julieta. Previo a ello, este domingo, Santiago del Moro, conductor del ciclo cenará con los finalistas.

Se cree que no será la última edición de la competencia ya que Telefe tendría en su agenda 2023 una nueva edición para octubre de este año. Vale aclarar que el canal de las pelotas tiene en estos momentos al aire a MasterChef con Wanda Nara y pronto lo hará con el concurso de Talentos que conducirá la reciente casada Lizy Tagliani.