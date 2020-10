Camilo Soto se instaló en Qatar para un nuevo desafío

"Cuando hablé con los dirigentes para ver el programa de este año y ante la incertidumbre del vóley en nuestro país, me dijeron que me venga directamente y acá estoy", contó el neuquino, que desde 2018, cuando fue contratado por la asociación qatarí para dirigir la selección de ese país, alternaba su profesión con la conducción del Dino en el certamen nacional.

"Acabo de terminar con la cuarentena que cumplí primero siete días en un hotel y el resto en el departamento donde me insalé", señaló poco antes de ingresar a hablar con el staff y dirigentes para empezar a diagramar la temporada.

"Ahora estamos en período de la actividad de clubes y tenemos que ver el cronograma de competencias y también el de la selección", señaló el entrenador, campeón del mundo hace tres años con la Selección Argentina Sub-23 (primer título ecuménico del vóley argentino) y campeón de la Copa Asiática con el seleccionado de Qatar, que también fue el primer título oficial de un seleccionado asiático.

"La idea es traer a mi familia cuanto antes y después ver si también puedo sumar a Valentín (Rolandelli) que ya integró el cuerpo técnico y a quienes me autoricen", afirmó.

Como ocurre en todo el mundo, la pandemia también afectó al país asiático, pero al ser esto más chico "todo está más controlado" describió el ahora ex coach de Gigantes.

"Aquí están en fase cuatro. Abrieron todo pero, debido al rebrote que hay en el mundo, no quieren hacer una apertura total. Lo mejor que tienen es una aplicación que apenas llegás al aeropuerto la tenés que descargar en el celular y llevar obligadamente todo el tiempo para presentarla en subtes o en shoppings, en cualquier lugar. Sin eso no podés ingresar a ningún lado. Te muestra si tuviste COVID, si estás activo o si sos sospechoso. Eso funciona muy bien más allá de los protocolos básicos del uso de barbijo y respetar el distanciamiento", contó.

Sobre la liga -en días confirmará qué equipo dirigirá- dijo que "la idea de la dirigencia es potenciarla para disponer de más jugadores locales para la selección. Se permiten dos extranjeros y dos residentes. Si bien aquí la mayoría son extranjeros, actúan como qataríes ya que hace tiempo que están aquí. Por eso el nivel de la liga dentro de lo que es el mundo árabe es bastante bueno. Este año debido a la crisis mejoró porque se sumaron dos o tres entrenadores de jerarquía y hay cuatro extranjeros, tres de ellos provenientes de la liga rusa que es muy competitiva. Todo esto levanta mucho el nivel y se espera una competencia atractiva", aseguró.

"Para Gigantes siempre voy a estar dispuesto porque a mí me dio todo. Gracias al trabajo que hice allí pude llegar a la selección y después a Qatar. Así que me tendrán para todo lo que es capacitación y lo que se necesite. No hay que olvidar que queda un staff importante que hay que mantener porque si bien este año Gigantes no va a estar en la Liga tenemos que aprovechar la oportunidad para volver mejor y poder desarrollar el voley en toda la provincia", dijo Camilo.