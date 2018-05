El secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, confirmó que fue rechazada la propuesta el 15% en tres cuotas y señaló al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como "cómplice" del sector empresario.

Moyano afirmó que el lunes comenzarán las medidas de fuerza que consistirán en asambleas en las rutas y paros sorpresivos, lo cual podría complicar el abastecimiento de alimentos a los supermercados y combustibles a las estaciones de servicio.

Así se expresó el represente gremial al retirarse de la sede del ministerio de Trabajo en la avenida Callao al 100 junto a su padre y secretario general del Sichoca, Hugo Moyano, quien también participó del encuentro.

Trabajo convocó a una nueva audiencia para dentro de 15 días, lo cual fue interpretado por los Moyano como "una plancha" hasta que empiece el Mundial y así "quede todo tapado" por ese espectáculo deportivo que se desarrollará en Rusia.

"El 15% es la pauta del ministro de Trabajo. Lo hizo con todos los gremios. Pero nosotros ratificamos el reclamo de aumento del 27% y vamos a defender el convenio colectivo de trabajo", aseguró Moyano a la prensa.

Los Moyano y los representantes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) estuvieron reunidos durante dos horas en la sede de la cartera laboral con funcionarios de segundas líneas.

Según Pablo Moyano, la oferta de la FADEEAC es "inadmisible" no sólo porque no se acerca al reclamado aumento salarial del 27% sino porque plantea "una rebaja para el pago por antigüedad y sacar plus vacacionales".

La Federación Nacional de Camioneros realizó un congreso el martes pasado en el que facultó al secretario general a establecer las medidas de fuerza que considere necesarias para expresar el reclamo y rechazar un incremento salarial inferior al 27%.

