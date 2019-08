Campaña electoral: denuncia apriete a empleados municipales por sacar carteles

“Un grupo de patoteros que circula en 4x4 blancas emboscó a empleados municipales. Les pegaron por la espalda, les rompieron los vehículos, les robaron las llaves y tuvieron que salir corriendo a protegerse”, relató Haspert en diálogo con LU5.

El funcionario dijo que los empleados tuvieron que esconderse en comercios por las amenazas. “Esta gente se identifica como patotero de Mariano Gaido (candidato del MPN). “Les pusieron un elemento cortante en las costillas. ¿Quieren matar a un empleado municipal?”, se preguntó Haspert.

“Debe estar hablando de cómo me pasó ayer, cuando recorría la delegación Progreso, cuando los altos mandos que me quieren impedir el ingreso. Fueron los empleados que me hicieron pasar para conocer la situación edilicia”, respondió Gaido. Al tiempo que sostuvo que el funcionario debería estar preocupado de los “contratados que no se los regulariza, de eso debería estar hablando”.

El candidato emepenista y ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la provincia sostuvo que Haspert “debería estar preocupado por lo que le pasa a la caja municipal” y hablar de propuestas. "Tendría que ver lo que pasan en sus oficinas", dijo.

“La metodología es la misma. Hay carteles en toda la ciudad del candidato Gaido y del candidato Juan Monteiro. Armamos cuadrillas para limpiar la ciudad y bajar la cartelería en el columnero que está prohibido”, explicó.

