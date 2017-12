Campaña solidaria para que Bianca salve su corazón

Ha sido operada a corazón abierto en dos oportunidades, a los cuatro días de vida y a los siete meses. La tercera etapa del proceso paliativo debe realizarse el próximo mes en Estados Unidos, en el Boston Children’s Hospital, donde se le da un 98 por ciento de éxito, ya que cuentan con más de 40 años especializándose en esta cardiopatía.

En los últimos controles, su saturación de oxígeno en sangre ha disminuido considerablemente (actualmente 75 por ciento) acelerando la necesidad de concretar el procedimiento. Para lograrlo, la familia debe recaudar 167 mil dólares que serán destinados exclusivamente a cubrir los gastos médicos.

“La vida de un hijo no tiene precio, es por eso que queremos que Bianca sea atendida en un centro especializado y la mejor opción es el Boston Children’s Hospital”, dijeron Nadia Peyrano y Sebastián Quiroga, padres de Bianca.

“Bianca está con su medicación de base desde su nacimiento, pero aún así tiene síntomas propios de su cardiopatía: si corre se agita mucho, se pone cianótica y debe quedarse quieta hasta revertir la situación”, contó Nadia Peyrano, la mamá de Bianca.

Tiene que viajar el 24 de enero ya que debe realizarse estudios y controles cardiológicos complementarios previos a la cirugía incluyendo un cateterismo para mejorar el calibre de la arteria aorta. La cirugía está programada para el 1 de febrero.

El Boston Children’s realiza este procedimiento hace más de 40 años, lo que les da una amplia experiencia en su tratamiento, utilizando técnicas avanzadas que dan mayor expectativa de vida.

“Empezamos esta campaña con la esperanza de que 30 mil personas donen 100 pesos, con eso reuniríamos el dinero necesario para la operación de nuestra hija”, dijeron Nadia Peyrano y Sebastián Quiroga, padres de Bianca.

Con el procedimiento que se realiza en el Boston Children’s, que no es el mismo que se hace en Argentina, Bianca no necesitaría un trasplante a corto plazo, existiendo casos de adultos de 30 años que aún no lo requieren y que tienen la misma cardiopatía. “Es conocido por todos lo difícil que es que resulte en nuestro país la donación de órganos para niños de corta edad”, agregó Nadia.

El padre de Bianca, Sebastián Quiroga, explicó qué los alentó a seguir con esta campaña: “El caso de Fermín, con la misma patología de Bianca, que a los pocos días de su cirugía lo vemos comiendo y jugando, esos resultados no los ves reflejados cuando hacen otras técnicas quirúrgicas en nuestro país”.

Aportes

Cómo podemos ayudar a Bianca

Quienes quieran sumarse a la cruzada solidaria Juntos x Bianca pueden hacerlo a través de las urnas colocadas en algunos comercios, compra de bonos solidarios, bingos y también depositando aportes económicos a las siguientes cuentas de sus padres: Rodolfo Sebastián Quiroga CUIL: 20-27070641-0/Nadia Elizabeth Peyrano CUIL: 27-27956854-6– CBU: 0720538588000035257718 Nº de Cuenta: 352577-1 Sucursal 0538 Banco Santander Río-Plottier. También se puede aportar a través de Mercado Pago link http://mpago.la/hy6. Para más información y actualizaciones permanentes se puede visitar el facebook “JuntosxBianca”.

La enfermedad

Qué es el HLHS y cómo se trata

El HLHS es una cardiopatía congénita, es decir, una alteración del corazón que se origina antes del nacimiento. Sólo existen tres intervenciones paliativas: el procedimiento de Norwood, que realiza la reconstrucción de la aorta, previamente disminuida, y la conecta con el ventrículo derecho para poder bombear sangre al cuerpo entero; el de Glenn, que conecta la vena cava superior con la arteria pulmonar derecha, lo que permite el paso de sangre a los pulmones; y el de Fontan, que conecta la cava inferior con la arteria pulmonar derecha, reduciendo el trabajo de bombeo del ventrículo derecho.