Campeón, celebrity y femicida

Los protagonistas

“Estoy muy contento, este papel es el sueño de todo principiante. Tuve que hacer entrenamiento en medio del rodaje, el personaje demandaba mucho esfuerzo físico”, comentó Mauricio Paniagua, el joven elegido para interpretar a Carlos Monzón en su juventud por el notable parecido que tiene con el fallecido deportista.

Jorge Román, quien encarna a Monzón en la etapa adulta, señaló: “La parte que a mí me toca es la más densa. Para mí, las carencias de Monzón en su infancia no son solo económicas, sino también de contención afectiva. Vivía en un medio donde sobrevivir muchas veces significaba pegar”.

--> “No es ingenuo que esta serie suceda en este momento”

Además de abordar la vida de Carlos Monzón y el femicidio de Alicia Muñiz, la serie de Space llamará la atención por la labor que realizará Celeste Cid, con desnudo incluido, al encarnar a Susana Giménez en la época en la que filmó La Mary con el boxeador.

“Cuando me llamaron para hacer el personaje, primero pensé que era muy difícil. Después, al leer las escenas, vi que el personaje está contextualizado en la etapa que filmaron la película La Mary, y a mí me gusta mucho esa película. Hay hasta réplicas de escenas exactas, y desde ese lugar me atrapó”, dijo Cid al contar por qué aceptó ponerse en la piel de la popular conductora.

“Es una Susana actriz, que va a contar un vínculo con él por fuera de las cámaras”, añadió.

Sobre el impacto que tendrá la serie, manifestó: “No me parece ingenuo que suceda en este momento, toca temas que están en auge. Me parece que es bienvenido aportar esa mirada también de cosas que hace unos años estaban naturalizadas, como el machismo”.