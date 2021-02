Canapino tras la clasificación en La Plata: "Esta pole la hizo mi viejo"

“Cuando uno tiene una diferencia grande, en una categoría donde la mayoría de los pilotos, por no decir todos, hoy por hoy son de la elite del automovilismo argentino. Tuvimos un conjunto de auto, motor, equipo superior y hoy la pole la hizo mi viejo, no la hice yo porque es un auto claramente superior”, le expresó Canapino a Carburando.

Y luego agregó: “Los chicos me gastan porque los hice venir a probar un montón de veces. Vinimos a girar antes de la carrera, trabajamos muchísimo y encontramos una receta un poco distinta a la que usamos en otros circuitos para La Plata y parece que encontramos un camino más favorable. Igual si uno hace un análisis de cómo están los otros equipos somos el único conjunto que no se tocó nada, más allá de la desaparición de mi viejo, terminamos ganando muy bien, tuvimos un receso solo concentrándonos en perfeccionar lo que teníamos con la misma gente y creo que eso se notó porque la cantidad de cambios que hubo este año fueron muchos y quizás eso hizo que aparezca una diferencia que no tengo dudas que no va a existir en el resto del año”.