Cancio: "Este año me están acompañando más los autos"

“Por ser local, por cómo se dio la carrera, de ganarla de punta a punta, pero con Federico con muy poca diferencia, la verdad que más no podía pedir. En lo deportivo fue espectacular. Después de venir de correr en el Mundial con un muy buen resultado, venir acá y ganar una carrera tan pareja me pone más que feliz”, expresó el piloto neuquino, vencedor en el 15° Rally de Cutral Co y Plaza Huincul.

A fines del año pasado, Cancio había anticipado su baja en la edición 2018 del Argentino, desconforme con la temporada, pero de todas formas volvió a correr, supeditado por los resultados. “Mi forma de manejar y de encarar las carreras es la misma, lo que cambió es que este año me están acompañando los autos con los que corro y uno puede demostrar que está a la altura”, manifestó el piloto que conduce un Chevrolet Agile del equipo Tango Competición.

Por el campeonato

“Es un envión anímico y de puntos también. Quedamos segundos, a tres puntos del primero (Padilla), así que la verdad que me deja muy bien posicionado para pelear el campeonato (restan siete fechas)”, valoró.

Mañana partirá hacia Chile, donde disputará la segunda fecha del Campeonato Rally Móbil, con el auto Skod Fabia 5, el mismo con el que corrió en el Mundial de Córdoba. “Ya pasaron los festejos, ahora hay que concentrarse en la fecha que viene”, sostuvo.

Cancio no estuvo en la primera fecha y hará su debut en la temporada. “No hemos corrido con ese auto en Chile, es una incógnita cómo nos puede ir. Si bien ya lo hicimos contra pilotos chilenos en el Mundial y les pudimos ganar, no sé allá cómo me irá a ir, porque los caminos los conozco menos y hay que poner a punto el auto y ver cómo funciona todo”, cerró.

“No se puede hacer nada”

Alejandro Cancio habló sobre el incidente en el que el piloto Miguel Baldoni atropelló a un espectador. “Contra la imprudencia de la gente no se puede hacer nada”, señaló y amplió: “Se suspendió la largada de tramo, pararon los tres autos de seguridad a pedirle a la gente que se retire del lugar y se vuelven a poner pegados al camino. No se pude hacer mucho contra la imprudencia y la locura que tienen algunos”.