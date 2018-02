Cancio: "Estoy contento por arrancar con un podio"

El piloto de Plaza Huincul regresó de Córdoba con un tercer lugar en el podio de la máxima, pero con la sensación de que le arrebataron el segundo lugar.

En el cierre del 2017, Cancio había resuelto enfocarse en el Rally de Chile, después de una temporada cuesta arriba en suelo criollo. Pero con el correr de las semanas, revisó la decisión e inició un nuevo desafío en el Argentino, aunque avisó que su continuidad iba a depender de los resultados.

“Estoy muy contento de arrancar un año con un podio. Pasaron muchas cosas en la carrera”, señaló el neuquino. “Arranqué con el auto con poca potencia, tuve que aguantármela y ser muy inteligente en hacer una carrera con un ritmo para no golpear el auto y tratar de llegar hasta el final. Después de la primera etapa hicieron algunos cambios en la electrónica y mejoró algo, pero en alta velocidad el auto no iba bien y perdía mucho tiempo en los tramos rápidos. Se fue dando la carrera y fuimos llegando terceros sin contar con un auto muy competitivo”, explicó.

“Si bien en el equipo solucionaron muchos problemas que el auto tenía el año pasado, la falta de potencia siguió en este. Van a trabajar mucho para revertir la situación”, dijo Alejandro Cancio, piloto del Rally Argentino.

La bronca

En ese contexto, el tercer lugar fue positivo, incluso pudo ser mejor. Cancio explicó la causa de su enojo con la CDA: “Hubo un problema con (Jerónimo) Padilla, él había golpeado la puerta del navegante en un tramo y cuando largó el último súper prime del sábado, se le abrió la puerta e hizo el reclamo de que el largador le había tocado la puerta. En esa PE se fue afuera y perdió un minuto y puso como excusa ese episodio. La gente de la CDA hizo lugar a ese reclamo y le descontaron 30 segundos”.

Para el piloto, Padilla debió ser excluido, porque no se puede competir si la puerta se abre o si no se puede abrir. “Se generó un malestar generalizado, no solamente mío, que me perjudicó en primera línea, también en el resto de la categoría por estas decisiones que se toman”, contó a LM Neuquén.

Lo que viene

La próxima fecha será en Tafí del Valle, Tucumán, con mucho por mejorar en el Chevrolet de Cancio. “Si bien en el equipo solucionaron muchos problemas que el auto tenía el año pasado, la falta de potencia siguió en este. Obviamente van a trabajar mucho para revertir la situación”, finalizó.