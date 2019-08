Cancio ganó y tiñó de verde la manzana

El neuquino Alejandro Cancio no dejó que nadie le quite la manzana: dominó y ganó la 49° edición de la tradicional carrera de rally. Junto a Zacarías García, su compañero en el equipo Skoda de Chile, invitado a la gesta valletana, festejó su segundo triunfo consecutivo en la prueba con mayor trayectoria en el país. Que este año no contó con la presencia del Campeonato Argentino, pero sí con el Regional, que tuvo a Jorge Ríos (VW Gol) como ganador entre los autos de tracción simple.