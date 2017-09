Cande, la nueva botinera

Según su testimonio, ambos vivían en el mismo barrio privado y se cruzaban constantemente. Ahora él está jugando en el exterior y ella viaja cada tanto a verlo. “Nos conocemos hace más de 10 años porque vive en el mismo country que nosotros. Yo me fui a Grecia por trabajo y él vive allá. Fui a hacer una campaña para una marca de allá. Estamos bien”.

La modelo confesó que prefiere no exponer al futbolista porque “después están todas las minitas que se le tiran encima, lo empiezan a seguir y no me gusta. Soy celosa”.

Los versiones sobre un posible romance se intensificaron durante las últimas semanas a partir de las fotos que posteaba Cande desde playas paradisíacas de Europa. Si bien explicó que sus viajes estaban relacionados con campañas, las sospechas se acrecentaron al ver que compartía postales en los mismos escenarios que Lautaro. Como si fuera poco, la hija de Oscar Ruggeri no se privó de darles “me gusta” a las imágenes de su nueva conquista.

Rinaldi se inició en Argentinos Juniors y juega de media punta. El año pasado emigró al Panathinaikos FC y ahora fue transferido al Brescia de Italia.

Vuelve a empezar

La última relación formal de Cande fue Santiago Vázquez, el hermano fallecido de Nicolás Vázquez. Tras ocho años de relación, el actor y la modelo habían terminado en el verano del 2015.

