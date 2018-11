"Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social. Todo esto y muchas cosas mas, que realmente me arrepiento de que hayan existido", agregó.

"CHICAS por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa!!!! Y todas somos hermosas. Con unos kilos de mas, de menos. La vida es así, un día uno puede estar mas flaco, o verse peor. Pero cuanta importancia hay que darle a esto? NO a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al PEDO absolutamente", escribió Candelaria.