Los tres jueces de la pelea vieron ganador por 120-108 al jalisciense Alvarez, que tiene ahora una marca de 49-1-1, mientras que Chávez cerró la noche con una foja de 50-3-1.

'Canelo' y Chávez Junior protagonizaron una pelea de los pesos supermedianos, sin títulos en juego.

La pelea fue ampliamente dominada por Alvarez, quien en varias oportunidades estuvo a punto de derribar a Chávez Jr. ante la desesperación de los aficionados, que abuchearon a los dos boxeadores en varios momentos de la noche.

El primer round fue de estudio, predominando el jab en ambos boxeadores, que trataban de preparar al rival para lanzar su mejor artillería, pero 'Canelo' pese a ser de menor estatura consiguió establecer distancia.

La arena estuvo dividida, ya que los dos boxeadores representan dos corrientes distintas del boxeo mexicano.

El ritmo lo empezó a marcar Alvarez, quien entraba muy bien a la guardia de un Chávez demasiado lento, que no alcanzaba a soltar las manos con comodidad.

Ya para el tercer asalto, el jalisciense pudo meter las manos con consistencia y logró una combinación que hizo tambalear a Chávez Jr. ante la algarabía de una buena parte de la arena.

Para el cuarto round, ya 'Canelo' parecía tener el control de la pelea, mientras el 'Hijo de la Leyenda' se veía frustrado por no lograr conectar al pelirrojo, que mantenía una guardia bien ordenada y boxeaba al contragolpe.

Chávez Jr. recibió la orden de su padre de irse al ataque, cuando pasado el ecuador de la pelea se sabía abajo en las tarjetas.

Pero su reacción tuvo pocos resultados ya que Alvarez continuó dictando a placer el ritmo de la pelea, obligándolo a ir al frente pero de forma desordenada.

En los últimos rounds, Alvarez invitó a Chávez al intercambio, donde el segundo se llevó la peor parte al terminar la noche con varios hematomas en el rostro.

Al finalizar el combate y luego de anunciarse la victoria del 'Canelo', llegó el anuncio oficial de la pelea del 16 de septiembre próximo entre el mexicano y el kazajo Guenady Golovkin, quien subió al cuadrilátero para ser anunciado ante los aficionados del T-Mobile Arena.

"La era del 'Canelo' ha empezado y es por eso que he pedido pelear con los mejores. Yo nunca le he tenido miedo a Golovkin y le voy a demostrar que no le tengo miedo a nadie", sostuvo Alvarez.

Por su parte, el boxeador conocido como 'GGG' se limitó a decir que es un honor enfrentar al Canelo y que está listo para darle a la gente la pelea del año.

"Esta sí es la pelea que la gente ha pedido hace tiempo", enfatizó Golovkin quien llegará invicto (37-0) a este combate.