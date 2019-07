Por su parte, Fernando Burlando, el abogado del ex futbolista, afirmó que “Hace un año y dos meses que Caniggia no tiene diálogo con Mariana”, sin dar más detalles al respecto.

El tema volvió a entrar en vigencia ayer por la tarde, cuando Sofía Bonelli, la supuesta tercera en discordia, le brindó una entrevista al mismo ciclo.

caniggia.jpg

“¡No me interesa hablar de Claudio Paul! ¡hablen con él! Te juro que no me interesa hablar de Claudio Paul, como no me interesa hacerlo desde marzo. A mí no me interesa, yo no estoy buscando todo esto”, expresó la modelo y periodista de 26 años, luego de que fuera apuntada como la persona que filtró los audios de Nannis completamente furiosa con una mujer, y que en ese momento se creyó que era Mora Godoy.

“Yo escuché todos los mensajes que Mariana Nannis ha mandado desde marzo amenazándome a mí, como ese que salió contra Mora Godoy que era para mi. Ella se los envía a conocidos, periodistas amigos de la prensa. ¿Te creés que no los escuché? Claro que los escuché", siguió la joven.

Por último, Bonelli aseguró que fue amenazada por la mamá de Charlotte y Alex. “Sí, claro que me amenazó. Muchas veces. Me ha mandado gente a mi casa, a mi propiedad. Tengo videos, tengo todo para presentar en la justicia. Entonces que no se meta conmigo”, finalizó.

