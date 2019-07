Todo empezó en febrero cuando la directiva negociaba la extensión de contrato de quien era su capitán. Las altas pretensiones de la agente y esposa del argentino, Wanda Nara, hicieron que las negociaciones no lleguen a buen puerto.

Tiempo después, Inter decidió sacarle la capitanía del equipo al jugador y hasta fue marginado por el técnico de aquel momento, Luciano Spalletti (lo que provocó que en esta temporada convirtiera 11 goles cuando el año anterior fue el goleador de la liga con 29 anotaciones). Lógicamente, Wanda Nara no se quedó callada, mientras que el propio Icardi ya se mostraba hasta reticente con esta situación. Logró terminar la temporada dentro de la cancha, pero no fue el mismo. Hasta perdió consideración en la Selección Argentina y quedó fuera de la lista para la Copa América.

Si bien el delantero de 26 años tiene una cláusula de rescisión por 110 millones de euros, y hasta el propio Inter pensaba subir la apuesta a 160 millones, ahora intentan venderlo por menos de la mitad.

Según el prestigioso sitio Transfermarkt estimó que el nuevo valor de Icardi oscila los 80 millones de euros, 30 millones menos que lo que tiene firmado en el contrato. Pero la historia se pone peor, ya que el club de Milán está dispuesto a venderlo por 60 y sólo recibió una oferta de la Juventus por 40 millones de euros (las negociaciones con el club están muy avanzadas y podrían desembolsar 20 millones más para quedarse con el delantero, pero nada se confirmará hasta los próximos días).

Como para empeorar la situación del futbolista, Antonio Conte, entrenador del club italiano, lo bajó de la gira por Asia que hará el equipo y una de las pocas chances de poder emigrar a otro equipo la perdió por Wanda Nara. “Es una estupidez colosal que vaya a tener una reunión con Wanda Nara. La conocí hace tres años y no tengo ninguna intención de volver a verla", dijo De Laurentiis, presidente del Nápoli, equipo que estaba interesado en comprarlo. "Esa reunión fue suficiente, así que no creo que tengamos que reunirnos. Icardi no figura en nuestras actuales necesidades”, finalizó.

Relación rota

La relación entre el club y el futbolista terminó de romperse con una serie de postales hot, junto a su esposa, Wanda, que despertaron la furia de incluso la propia hinchada.

“El futbolista tiene un perfil mental que no encaja en el plantel y que un jugador con ese tipo de carácter superficial no puede ser parte del futuro del Inter”, anunció La Curva Norte, un sector de la hinchada del club italiano.

A la hinchada del Inter se sumó el DT italiano Fabio Capello, quien aseguró: “Nunca tuve un jugador que hiciera estas cosas, en mis equipos no sé si podría ingresar al vestuario, no habría sido aceptado”.

Dolida por la situación, la blonda llegó a llorar en cámaras, pero nada parece destrabar el conflicto.

