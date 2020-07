Canosa contó que Alberto le mandó mensajes "intimidatorios"

"Me pareció intimidatorio, me escribió a mi teléfono, no a la producción. Él me decía: 'Te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra'. Le escribí varios mensajes que borré y finalmente le mandé: 'Cuando quieras nos tomamos un café. Porque yo soy intensa y no soy víctima. Esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa",relató Canosa en diálogo con el ciclo Por si las moscas.

La periodista aclaró que después tuvo la oportunidad de dialogar con Fernández. “Pude hablar con él, en un tono muy seco. Seguramente, más adelante hablaremos, tal vez en alguna entrevista", dijo.

Canosa explicó que los mensajes los recibió hace unas dos semanas y que hasta lo comentó al aire. "Fue en el momento que Diego Leuco fue criticado (por la cobertura del asesinato de Fabiá Gutiérrez). Lo dije porque coincidía con el momento en el que muchos estaban recibiendo críticas", señaló.

Luego remarcó que el mensaje la preocupó al punto tal de pensar en renunciar a sus trabajos. "Me hizo ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico, me quedé paralizada. Estaba en la cama, se me empezaron a dormir las piernas, sentí como un ataque de pánico. Me angustié mucho y en ese momento dije: ´Voy a dejar todo, la tele, la radio, mi vida vale mucho más. Pero después me levanté y pensé que todo lo que hago, me lo gané, este es mi laburo", expresó.