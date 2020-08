Canosa criticó a los actores por el spot del covid-19 y tomó dióxido de cloro

Rebelde y provocadora, Viviana Canosa redobló la apuesta en su campaña contra de las medidas sanitarias contra el coronavirus recomendadas desde el Estado y hasta tomó en vivo dióxido de cloro. A horas de abrazar a sus panelistas para "imitar" al presidente Alberto Fernández (quien confesó que rompió la cuarentena al abrazar al ministro de Economía Martín Guzmán tras el acuerdo con los bonistas), la conductora de Nada personal tomó dióxido de cloro , sustancia no recomendada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) y criticó a los actores que protagonizaron un spot que lanzó el Gobierno para crear conciencia respecto al peligro de las reuniones sociales en el contexto de pandemia.

“Esta frase me parece que es la frase para cerrar el programa. Por favor, ponémela a pleno que la quiero leer: 'Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo'”, dijo Canosa antes de agarrar una botella con líquido. “Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de CDS”, anunció antes de dar un trago largo de dióxido de cloro, sustancia que hace unos días se convirtió en noticia luego de que la ANMAT advirtiera que no está autorizada para tratar el Covid-19, tal como se promocionaba en las redes sociales.

“Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago”, sostuvo Canosa tras beber el polémico dióxido de cloro, para luego hacer un gesto positivo mirando a cámara y guiñando un ojo.

"La ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. Además, la inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo", había explicado la ANMAT en un comunicado. Pero Canosa no le hace mucho caso.

Embed

Indignada con los actores del spot sanitario

Minutos antes de tomar dióxido de cloro, Canosa hizo un descargo contra los actores que participaron en el spot que esta semana estrenó el Gobierno para desalentar reuniones sociales. "¿Qué pensás de los actores que se prestan al juego del miedo en esta pandemia espantosa que estamos viviendo?", le preguntó la periodista al diputado Luis Juez,. Sin darle lugar para que responda, Canosa continuó para dejar en claro su postura en relación a los actores: "No sé si (lo hacen) por plata, si por onda, pero la verdad es que a mi me da mucha vergüenza ajena que se juegue tanto con el miedo de la gente, que se presten tipos que son muy buenos artistas".

"Me pasó con Mirtha Wons, pensé que era cierto lo que estaba contando, me asusté. Lo veo a (Luis) Machín que es un gran actor, a Leo Sbaraglia que triunfa en el mundo, la rompe en Europa, Tomás Fonzi... Nos vienen a decir lo que tenemos que hacer desde un lugar de superioridad", sentenció en alusión a las figuras que protagonizaron la campaña. "¿Por qué se prestan a este juego de llenar a la población de miedo? ¿Por qué? Estoy totalmente en contra de esto", lanzó Canosa.

Embed

"Pero pará, yo me presto. Si a mi me llaman, yo pongo mi nombre", contrapuso la conductora, poniendo el foco nuevamente en los artistas. "Vivi: la pelea no es con los actores, la pelea es con quien hace el libreto que baja una línea de terror y pánico para garantizar el encierro", postuló el diputado cordobés de Juntos por el Cambio.

"Si yo pongo la cara para un spot soy un instrumento de lo que me pidieron que haga. Yo puedo decirles que lo quiero hacer o que no lo quiero hacer", dijo. "Estos tipos se están prestando (a esto) porque, aplaudir a los médicos es súper digno. Pero, con qué cara le querés dejar a la gente un mensaje de terror, de miedo y de pánico, si la gente se va a morir de todo lo que le está pasando, menos de covid-19 a esta altura", exclamó enojada, horas antes de que el Ministerio de Salud confirmara 29 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país y un total 4135 decesos desde marzo pasado.