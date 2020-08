Canosa "imitó" a Alberto y se abrazó con sus panelistas

"Escuchá lo que dice a conciencia Tomás Fonzi que es todo lo que contrario a lo que hace el Presidente cuando da una entrevista en televisión y dice abracé a Guzmán en plena cuarentena ¿Cómo que se equivoca? ¡Y te tortura todo el día a vos para que no equivoques vos? Mirá por qué había que reforzar el mensaje", exclamó indignada la conductora antes de mostrar el aviso y el pasaje de la entrevista con C5N en la que el mandatario expresó: "Hoy cuando vino Martín lo abracé muy fuerte, rompí la cuarentena debo confesar".

Tras ver las imágenes, Canosa se levantó de su silla y con una actitud provocadora, se acercó a Caruso y expresó: ¿No me abrazás?". "No, Viviana, no. No me parece bien jugar con estas cosas. Me parece que el mensaje tiene que ser claro", replicó el panelista: "No es serio tomar este error del Presidente y tomarlo como una crítica a esa política pública. No dije que estaba bien lo que hizo el Presidente. El Presidente tiene que cuidar sus gestos, hasta los más mínimos, porque si se interpretan de esta manera escuchando los medios que tenemos".

Ante su negativa, Canosa lo trató como si fuera un aburrido y disparó: "Te digo la verdad, peronistas eran los de antes. Chicos vienen imbancables".

Minutos antes de la negativa de su panelista cuando lo quiso abrazar, Canosa manifestó que está "harta de la cuarentena en la que no dejan abrazar ni al loro". "El Presidente rompió la cuarentena ¿Vos me abrazarías", dijo la periodista en forma sugestiva a Rodrigo Álvarez, su panelista, para luego abrazarlo sin siquiera usar barbijo. Instantes después repitió el gesto con Jorge Giacobbe.

"El Presidente firma un decreto que dice que está prohibido reunirse en familia por la cuarentena. Vos no tenés motivos para ver a tu padre enfermo, pero él puede abrazar a Guzmán por el acuerdo de la deuda, el discurso es bipolar", agregó Santiago Cúneo, el invitado de la noche.

"No me vengan a decir mañana que no me puedo abrazar, porque me voy a abrazar con quien me dé la gana, con el vecino de enfrente de mi casa que cuelga los boxers a las 8 de la mañana, y no puedo más, lo voy a hacer Alberto Fernández, no me importa nada más", advirtió Canosa.

Lapidaria con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic

El lunes, Canosa dio la nota por sus duras declaraciones en relación al trabajo de Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de la Nación, en medio de un acalorado debate con el polémico economista Javier Milei.

“Hablando de falta de empatía, vamos a la Ministra de Seguridad de la Nación, que no tiene la más puta idea de todo lo que está pasando a nivel inseguridad. Dijo que los robos del día son un disparate”, sentenció la periodista en alusión a las declaraciones que la funcionaria realizó en una nota con un medio de Estados Unidos.

“Estamos viendo que hay hechos de violencia que se están produciendo, en ocasión de robos, que están alertando, sobre todo, los medios de comunicación, que los hacen visibles y que siguen los casos. No son muchos casos”, consideró la funcionaria en diálogo con Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Wilson Center.

Al volver al piso luego del informe, la Canosa retomó sus palabras.“Lo que la gente termina de entender es que si no fuera porque no lo pasan en la tele, no pasa. Siempre la culpa la tienen los medios”, sostuvo. “A mí me hace re mal ver estas cosas por televisión, pero no puedo decir que porque no me gusta verlas, no pasan. Y me afanaron 40 mil veces....”.