Canosa no se rinde: "Mi cuerpo es mío, prefiero mi sana locura"

“Prefiero patear el tablero escuchándome y no ir en contra de mi naturaleza. Prefiero mi sana locura a una cordura infligida y forzada. Estudien, investiguen y no repitan. Cuando el río suena… Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él. Uso barbijo y tapabocas...pero eso no calla mis ideas creencias y decisiones. Y a los que agreden, mejor utilicen su tiempo investigando. ¡Estudiando! ¡Muchas gracias!”, finalizó Viviana Canosa, que ya varias veces generó polémica por sus posturas sobre el coronavirus y le sumó un tema más a una semana en la que, además de beber dióxido de cloro, desafió al gobierno al "imitar" a Alberto Fernández y abrazar a sus panelistas.

La actitud de Viviana Canosa obligó a la Anmat a emitir un comunicado para alertar a la población sobre los peligros de ingerir el dióxido de cloro como lo hizo la conductora en televisión. Se refirió al químico como “peligroso” y remarcó que "no hay evidencia científica sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos” en lugar de ayudar a combatir el coronavirus.

VIVIANA CANOSA TOMA DIOXIDO DE CLORO EN VIVO.

"En base al informe de este año del Organización Panamericana de la Salud (OPS), resulta necesario destacar que la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales", advierte el Anmat para que nadie imite a Viviana Canosa y crea que con el dióxido de cloro serán inmunes al coronavirus.