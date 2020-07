Cantando 2020: Karina enfrentó a Ángela Leiva y le dijo de todo

Todo venía de maravillas para Brian Lanzelotta y Ángela Leiva quienes conquistaron al jurado con una brillante interpretación de “Olvídame y pega la vuelta”, la famosa canción de Los Pimpinela pero en la versión que hicieron Jennifer Lopez y Marc Anthony, la pareja recibió elogios y por supuesto un gran puntaje por la performance.

Terminada la puntuación Karina tomó la palabra y se dirigió a su colega: “Recuerdo que te paseaste por todos los programas hablando pestes de mí como por ejemplo, diste fechas de cuándo empecé a salir con mi ex y diste por hecho que empecé a salir con él cuando todavía estaba con El Polaco. Me molestó que Ángela Leiva, que tiene una gran voz, tenga que recurrir a eso para tener un poco de cámara”, se despachó La Princesita.

Leiva, que no es de las de quedarse callada le respondió: “Vamos a hacerla más fácil. Si te herí en algún momento, te pido disculpas. Lo hago públicamente. Ya queda en vos si querés disculparme a mí”. Pero, La Princesita continuó: “Te disculpo, pero me gustaría que sí que te retractes de las acusaciones tan graves que hiciste sobre mí cuando dijiste que tu carrera se vio truncada por mi culpa, mi envidia y mis celos. Y que por mi culpa te tuviste que ir a Bolivia porque yo amenazaba a empresarios para que me contraten a mí y a vos no. Me parece grave meterse con el trabajo de los demás, nunca lo hice”.

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta fueron Los Pimpinela en su debut en Cantando 2020

Fue así como, por un momento el escenario del “Cantando 2020”, se transformó en un ring de pelea, pues la álgida discusión entre las artistas tropicales continuó subiendo de tono, “a mí me llegaba esa información, te pido disculpas. Tal vez tengamos que tener una charla y poner en juego cosas que a mí me llegaban a ver si eran verdad. Recién te pedí disculpas, lo que tenía que hacer ya lo hice”, aseguró Ángela. Pero no todo terminó ahí. Brian Lanzelotta intentó defender a su compañera y en ese momento recibió una pregunta de Karina La Princesita que desató otro fuerte cruce. La jurado del “Cantando 2020” quiso saber el motivo de la sonrisa del cantante luego de que se cruzara con Leiva. Y el joven no se quedó callado y la acusó de haberlo hecho pasar un mal momento en un cumpleaños del Kun Agüero, ex pareja de la intérprete.

Terrible cruce entre Karina La Princesita y Ángela Leiva en Cantando 2020

“Si vamos al caso yo me puedo defender, entonces. Porque vos me la hiciste pasar mal en la casa de tu novio”, comentó Brian. “Qué raro, que vos que sos tan memoriosa no te acuerdes”, reiteró Lanzelotta. “Yo estaba en el cumpleaños de la hermana del ex y cuando me la presentan a Karina, no la conocía personalmente, me dice ‘ah sos vos el que decías en la casa de Gran Hermano que Ángela Leiva era la reina'”, dijo el cantante. “Yo no dije eso y lo quise aclarar”, continuó. Pero La Princesita lo frenó para desmentirlo. “Así fue, realmente. Yo no creo. Me dijiste que soy medio soberbia. Yo recuerdo que hablamos toda la noche”, retrucó Karina. “Lo que yo dije es que Ángela me pone la piel de gallina. Y entre Ángela y Karina, yo elijo a Ángela”, completó Lanzelotta.