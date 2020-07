Memes, chicanas y llanto: cómo fue el debut del Cantando 2020

En su rol de maestro de ceremonias del Cantando 2020, De Brito se encargó de manejar los tiempos del show, acompañado por Laurita Fernández que acaparó la atención con sus respuestas antes las chicanas de la siempre picante Moria Casán, jurado del certamen, y los elogios llenos de emoción que intercambió con Carmen Barbieri, primera participante del concurso y ex suegra, al hablar de la salud de su hijo Federico Bal.

Pese a las expectativas por el debut, el Cantando no pudo superar a los tanques extranjeros de Telefe, como Jesús, que fue lo más visto del día con 13,2 puntos de rating. El certamen musical de Tinelli se colocó en cuarto lugar lugar con 10,1 puntos, detrás de ¿Y tu quién eres? (11,5) y Alas rotas (11,2).

A días de decir que Laurita no debería conducir el reality, La One salió al ruedo con todo, aunque el sonido le jugó una mala pasada y no le perimitió ganar mayor protagonismo como hubiese querido. Tras imponerse para desfilar y mostrar su look en la pista, la ex conductora de Incorrectas protagonizó un divertido blooper ya que no pudo emitir sonido dado que los dos micrófonos que le alcanzaron no funcionaban y las medidas de distanciamiento por le covid-19, impidieron que los conductores se acerquen a ella para que tome la palabra.

El momento fue reflejado en Twitter con memes, dada la rivalidad que tiene la diva con Laurita, a quien cruzó y luego se negó a llamar por su nombre.

"Señorita, a usted la voy a llamar co-conductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted. Decirte Laurita no da más, es como un chiquitaje y Fernández es como el presidente. No tengo nada personal contra vos. Los que hablan mal de vos son otros. La mujer del Tirri (Mimi Alvarado) dijo que eras vomitiva, yo lo único que hice fue ponerte buenas notas", disparó filosa La One.

“¿No te gusta que te diga Coco?”. Con total sinceridad, la bailarina le respondió: “No, me gusta Laurita”. “Bueno, pero no me sale...”, replicó Casán con tono irónico mientras que De Brito aseguró: “Moria vino a disparar y va a disparar todo el tiempo”.

La cuota emotiva en el Cantando 2020 vino de la mano de Carmen Barbieri que no pudo contener las lágrimas al hablar de la salud de su hijo, Federico Bal, quien se está recuperando de un cáncer de intestino. La vedette expresó su gratitud hacia quienes le enviaron mensajes para acompañarla en los momentos más críticos y destacó los gestos de Moria y su ex nuera. "Vos fuiste una gran mujer para mi hijo y ahora llegó Sofía Aldrey, que lo cuida mucho. Pero fuiste una gran mujer, Laura", le dijo.

Minutos antes, Fede mandó un mensaje para contar que en el último estudio que le hicieron, los dos pólipos que le sacaron eran benignos.

Luego, junto a Mariano Zito, Carmen cantó "Te quiero tanto", el clásico del fallecido Sergio Denis y se fue de la pista con obtuvo 25 puntos otorgados por Nacha Guevara, Karina, Pepito Cibrián, que dio la nota al ningunear a "La Princesita" al mencionarla como "esta chica que no conozco". Moria, en tanto, tenía anoche el voto secreto.

Luego llegó el debut de Lola Latorre junto a Lucas Spadafora. La hija de Yanina Latorre interpretó "Te quiero más", de Tini Stoessel e inmediatamente se convirtió en tendencia en las redes con numerosos memes y críticas por su canto desafinado.

Como era de esperar, en su primera actuación en el Cantando con Carla del Huerto, Jey Mammón le puso humor a la noche al recordar su pasado como catequista de Eugenia "China" Suárez. Luego interpretó "Recata mi corazón" de Manuel Wirzt.

