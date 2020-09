Cantando: Moria quiere dar devoluciones en idioma mapuche

"Esta semana, hasta que esté este ritmo, voy a hablar en ruso. Después viene otro idioma, me están pidiendo mucho hebreo. Yo quería hacer esperanto que es la madre de todas las lenguas y es fácil, es como una onda latín", dijo Moria, para luego coincidir con Ángel de Brito, conductor del Cantando, en la propuesta de que el público vote en las redes sociales idiomas para que ella los manifieste en el programa.

En ese instante, alguien que estaba presente en el estudio pidió que hable en portugués. Sin embargo, la jurado se negó. "No, ese es muy hecho. No me pidan portugués ni guaraní... Los difíciles, que la gente no sepa mucho. Yo estuve estudiando mucho sobre esperanto y es la madre de todas las lenguas", insistió.

"También me gustaría hablar en alguna lengua de los mapuches que nos representan, me parece que la mapuche es una lengua que tiene mucho sentido", expresó, y luego cambió de tema para elogiar el show que hizo Florez con su partenaire, quienes se llevaron el puntaje más alto del cuarteto y le aseguraron a Carmen Barbieri seguir en el programa.