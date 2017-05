Cantante manoseada por su bailarín: ¿broma o acoso?

La sociedad italiana está dividida de pleno entre aquellos que ven en este incidente un claro acoso sexual, vejatorio y humillante para la mujer protagonista, y los que aseguran que todo se trató de una broma. Sin embargo, aun siendo así, la escena se ve como de mal gusto.

Todo sucedió cuando Marrone empezó su ensayo en el citado programa de televisión italiano. Con tres bailarines a su alrededor, la cantante entona la famosa “I’m calling you” de la película Bagdad Café. En un momento dado, uno de los jóvenes comienza su particular coreografía y las risas comienzan a surgir en el público. El bailarín y sus movimientos captan toda la atención, pero sobre todo, cuando se acerca a la cantante por detrás, pega su cuerpo al suyo y realiza tocamientos en piernas, caderas y cola. En ese instante, Marrone suelta un claro: “No, un poco menos”.

Pero el acoso (o la broma, según se leía en el videograph del programa ya editado, incluso con efectos de sonido que acompañan cada roce) continúa. Caricias muy intensas pasan por el pecho de la mujer, incluso besos en el cuello, y Emma se veía cada vez más incómoda. Era más que visible que no le estaba gustando nada la particular coreografía de su acompañante.

En un momento determinado, la artista italiana directamente empujó al bailarín, sacándoselo de encima, y se quejó claramente de la situación con un “no quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!”.

Una fuerte condena en las redes sociales

Al finalizar la actuación de Emma Marrone, tanto los miembros del jurado como el resto del equipo del programa no tuvieron más remedio que confesar que todo el mal momento que le habían hecho pasar a la artista se debía a una broma y se disculparon. Pero incluso así, multitud de seguidores en las redes sociales no dudaron en condenar fuertemente lo ocurrido y señalarlo como un claro abuso sexual. Alertaron de que frivolizar el acoso en la TV no ayuda a evitar que ocurra a diario.