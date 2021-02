Cantilo: "tomás cocaína y te va mal en lo que hacés"

En el tercer envío, el actor estuvo acompañado por la cantante, que reveló que comenzó a consumir cocaína con Charly García. Además, relató la difícil experiencia que tuvo que atravesar con las drogas. “Un día fui a su casa (de Charly) y dije: ‘¿A ver qué hace esto?’. Tomé y me quedé esperando y dije: ‘Ah, te saca la angustia’. Pero se termina cuando se termina el papelito y cada vez es peor”, confesó la artista. “Me acuerdo de que tomaba un poquito y me guardaba lo que me quedaba y se lo daba a mi novio”, agregó la creadora de “Nada es para siempre”. Pauls lanzó: “¿Tomabas un poco y te lo guardabas?”. “Imposible”, respondió Cantilo.