Capital: es obligatorio usar barbijo también en la calle

Hasta mañana, sólo será exigido -como viene ocurriendo desde el 15 de abril- para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público tanto públicas como privadas y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad.

El gobierno porteño busca evitar la expansión del virus vía infectados asintomáticos. Habrá multas de hasta 80 mil pesos para quienes no cumplan.

El Gobierno porteño indicó que dos de cada tres personas infectadas no presentan síntomas o tienen síntomas leves, y el tapabocas disminuye la posibilidad de contagio, por eso tomó esta medida.

Igualmente, desde hace varios días que el gobierno que conduce Rodríguez Larreta viene “sugiriendo” el uso de tapabocas como medida de prevención en todo momento que el ciudadano esté fuera de su casa. “Es muy útil porque el virus tiene una alta capacidad de transmisibilidad y está presente aún en personas que se han contagiado pero no presentan síntomas”, indicaron desde el ministerio de Salud porteño.

Como tapabocas sirve cualquier elemento que pueda cubrir b o c a , n a r i z y mentón, de fabricación casera con pañuelos y telas, ya que no hacen falta ni máscaras ni barbijos hospitalarios.

A d e m á s , s e informó que seguirá prohibida la comercialización de los barbijos sanitarios N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio: ese modelo está autorizado por la ANMAT para uso médico y se busca no desabastecer el mercado.

Ya son 225 las víctimas fatales en Argentina

Siete personas murieron y otras 105 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 225 las víctimas fatales y 4532 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación. En el reporte diario se comunicó que los fallecidos son cinco mujeres (tres bonaerenses de 76, 77 y 82 años y dos porteñas de 74 y 79) y dos hombres, ambos de la Capital Federal: uno de 57 años y el otro de 72. Del total de los infectados, 916 (20,2%) son importados; 1949 (43%) son por contactos estrechos con casos confirmados; 1224 (27%) son de circulación comunitaria; y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Los casos positivos de ayer se registraron en Buenos Aires, 34; Ciudad de Buenos Aires, 29; Córdoba, 13; Chaco, 12; Río Negro, 8; La Rioja, 3; Entre Ríos, 2; y Chubut, Corrientes, Mendoza y Tierra del Fuego, 1. En el acumulado por distritos, la provincia de Buenos Aires con 1632 y Ciudad de Buenos Aires con 1197, son los que más tienen.