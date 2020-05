Capital: los nenes salieron y gozaron de un día a pleno sol

"Estoy feliz, extrañaba la luz y salir", dijo una adolescente de 14 años que caminaba cerca de las 10 con barbijo por la vereda del cerrado Parque Rivadavia, en el barrio de Caballito, junto a su hermana de 11 y su mamá, quien explicó que "a ella (su hija adolescente) le costó mucho estos días de aislamiento porque va al turno noche del Colegio Nacional Buenos Aires y tiene una gran independencia".

Así fue la situación en los espacios verdes porteños: en los que están con rejas, la gente copó las veredas, y en los de acceso libre, los caminos internos y el césped se llenaron de pibes corriendo y jugando entre hermanos o con sus padres, manteniendo la distancia con otros, a pesar de que en los barrios fue común en determinados horarios (sobre el mediodía o en las horas posteriores al almuerzo) que los niños se encontraran con compañeritos del colegio.

También la bicicleta fue un medio muy utilizado para desplazarse y mantenerse a distancia. Los chicos, a pesar de la natural inconciencia, experimentaron a lo largo de esta cuarentena muchos temores, y el de contagiarse y enfermarse, fue el más fuerte.

"Mi hijo no quería salir porque no quería contagiarse del virus. El otro día se ponía el barbijo pero decía que no lo quería llevar", contó una mujer junto a su pequeño hijo de 4 años, quien andaba en su monopatín. Ella misma reconoció sus temores, que seguramente se transmiten aun sin quererlo al niño, cada vez que sale de compras y regresa a su casa. "Vuelvo aterrada", dijo.

Y con la misma sensación se mostró otra madre que caminaba sola y ante la consulta sobre si tenía hijo, respondió que sí, pero que tenían miedo de salir y no iban a hacerlo. Y que, en definitiva, ella también lo tenía porque en la zona de Caballito y su vecino barrio de Flores, es una de las zonas donde hay más contagios.

A pesar de las críticas que el gobierno porteño de Juntos por el Cambio recibió por parte de intendentes K del conurbano por haber flexibilizado la cuarentena en esta semana, ayer Diego Santilli, vicejefe del Ejecutivo, las desestimó y argumentó que "los últimos casos positivos en la Ciudad y el área metropolitana tiene que ver con 10 o 15 días atrás". Y que en esta semana "el tránsito creció 3% de lo que ya venía antes", indicó Santilli.

Santilli defendió la gestión porteña

