Capristo disparó con todo contra Cinthia Fernández

Buenos aires. Cinthia Fernández está en guerra con Flor de la Ve por bajarla de una obra hace años. Y también disparó contra Ximena Capristo porque no la defendió por ser amiga de la capocómica. Capristo negó las acusaciones y atacó a Cinthia por decir que sus declaraciones eran como “el regreso de los muertos vivos”. “Primero, no estoy muerta porque jamás dejé de trabajar. Sus frases son siempre desafortunadas. Si no ataca, no sabe hablar; se pone muy nerviosa así que si no atacaría no estaría en ningún programa de estos. Dice que es bailarina y no conoce nada, en realidad es una gimnasta frustrada”, lanzó. “Siempre fui yo y mi nombre es el del documento. No sé si todas pueden decir lo mismo”, continuó, haciendo clara referencia a los videos hot de Cinthia al comienzo de su carrera bajo el nombre Abbey Díaz. “Yo trabajé con ella, sé quién es, a todas las personas que acusó para hacerse conocida. Me sorprende que en LAM tengan a una chica así. Siempre han tenido periodistas y panelistas a las que respetaba”, cerró indignada.