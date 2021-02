Carla Vizzotti dijo que la vacunación de Moria Casán "puede generar confianza"

“Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik V. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta? Yo creo en la ciencia”, había dicho Moria hace unos días en una nota con Implacables (América).